COMITÊ TÉCNICO SE REÚNE QUARTA-FEIRA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DA PANDEMIA









29/05/21 - 22:01:30

Em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (03), o Comitê Técnico e Científico de Sergipe vai antecipar para quarta-feira (02) a reunião que realiza a cada 15 dias para avaliação da pandemia do Covid no Estado. Já se constatou, através de levantamentos diários, que está havendo uma queda (ainda tímida) do número de óbitos, mas as UTIs estão com ocupação de 95%.

Sinaliza que não há previsão para adotar medidas que concedam mais abertura nos segmentos econômicos e sociais de Sergipe, embora isso dependa do levantamento que vem sendo feito pelos membros do Comitê. Nos últimos dias houveram manifestações de artistas e de profissionais de evento, mas uma abertura para que eles (os eventos) aconteçam está muito difícil.