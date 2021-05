Município de Poço Redondo ganha Centro Social da Reforma Agrária









29/05/21 - 09:17:03

No Assentamento Queimada Grande, localizado no município de Poço Redondo, aconteceu, nesta sexta-feira, dia 28, a inauguração do Centro Social da Reforma Agrária, entregue num ato do governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). O local é um espaço destinado para oferecer uma estrutura para formação e atividades educativas e culturais, além de organização de reuniões para assentados da reforma agrária e agricultores familiares do município e de todo Alto Sertão.

O ato teve a presença do governador Belivaldo Chagas, o secretário estadual de Agricultura, André Bonfim, o secretário geral de Governo, José Carlos Felizola, o ex-prefeito de Poço Redondo, Roberto Araújo, entre outras lideranças da região. O deputado João Daniel esteve representado na oportunidade pelo assessor Cícero Araújo.

O Centro Social foi construído com recursos de emenda parlamentar individual destinada pelo deputado federal João Daniel (PT/SE). Foram investidos R$ 302.270,00 na construção do espaço que leva o nome de um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Sergipe, Sival Lima de Jesus, que também foi ex-presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no município.

“Fizemos essa homenagem a esse grande lutador, fundador do MST, o companheiro Sival, dando seu nome a esse Centro que vai ser um espaço de reunião, especialização e produção de artesanato, que foi uma demanda do próprio movimento sem-terra”, disse João Daniel. Lamentavelmente, Sival foi uma das mais de 5 mil vítimas da Covid-19 em Sergipe.

Na avaliação do deputado João Daniel, o Centro Social tem como objetivo fortalecer a organização dos assentamentos, da agricultura familiar e dos movimentos sociais da região do alto sertão, em especial de Poço Redondo. Com uma área construída de 149,20 m², o Centro Social da Reforma Agrária dispõe de auditório, recepção, sala administrativa e sanitários e espaço externo cercado, rampa para acessibilidade e calçada. O local foi entregue com mobiliários e equipamentos que darão a estrutura de funcionamento, como cadeiras, freezer, ar-condicionado, armário de aço, bebedouro, birô, projetor multimídia com tela e computador, etc.

Por Edjane Oliveira

Foto: Ednilson Barbosa