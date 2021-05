Praias de Aracaju continuam com restrições no final de semana por conta da pandemia









29/05/21 - 07:54:33

Assim como no último final de semana, em Aracaju, as praias estarão fechadas para atividades coletivas ou individuais no domingo (30). Já no sábado (29), os bares e restaurantes poderão funcionar com 30% da sua capacidade de ocupação. A medida foi prorrogada conforme publicado no Decreto municipal Nº 6.472, desta sexta-feira, 28, e seu cumprimento será fiscalizado pela força-tarefa da Prefeitura de Aracaju.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, detalha que a operação contará com vistorias nos bares e restaurantes, que poderão funcionar com limite de lotação e obedecendo às demais normas sanitárias, no sábado. Já no domingo a fiscalização será intensificada na faixa de areia.

“No domingo a praia estará fechada para a circulação de pessoas e a realização de atividades econômicas, assim como, para a prática de atividades coletivas ou individuais. Isso vale também para orlas fluviais, parques aquáticos e similares”, explicou Luís Fernando.

As fiscalizações ocorrerão ao longo de todo o final de semana, para averiguar o cumprimento das medidas que visam evitar aglomerações, reduzir a circulação de pessoas e, assim, conter a propagação do novo coronavírus.

No terminal de integração da Atalaia, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) atuará de maneira reforçada para o monitoramento da circulação de pessoas e orientação sobre as restrições na faixa litorânea.

Estão envolvidos nessa operação os órgãos que compõe a Semdec, sendo eles a GMA, Defesa Civil e Procon Aracaju, assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). A atuação ocorre de maneira concomitante às ações do Governo do Estado.

“Fiquem em casa e reforcem os cuidados indicados pelas autoridades sanitárias, como o distanciamento social, higienização das mãos e o uso da máscara, para que seja possível diminuir a contaminação. É fundamental que haja a colaboração de todos, com o respeito às medidas estabelecidas”, salientou o secretário da Defesa Social e da Cidadania.

Foto: Marcelle Cristinne