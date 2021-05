PREFEITO DE MURIBECA DOA 50% DO PRÓPRIO SALÁRIO PARA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS









29/05/21 - 09:28:47

O Prefeito da cidade de Muribeca, Mário César da Silva Conserva “Mário de Sandra”, anunciou na manhã desta sexta-feira (28) através de uma live em sua página no instagram, o pagamento dos salários de todos os servidores públicos. Os valores são referentes ao mês de maio serão creditados amanhã, sábado, dia 29.

Mário ainda anunciou que irá doar 50% do próprio salário para o “Projeto Ação Solidária Muribeca” para distribuição de cestas básicas à famílias carentes do município. “Todos nós saímos do mesmo lugar e precisamos entender o momento. É preciso sair um pouco do WhatsApp e encarar a realidade dura atual.” destacou Mário

Ainda segundo Mário, a sua única condição ao projeto, é que os alimentos sejam comprados no comércio local. “Vamos nos unir a estes jovens sérios do Projeto Ação Solidária Muribeca que fazem suas ações por amor. O momento é difícil, mas superaremos juntos.” finalizou

Assista aqui https://www.instagram.com/tv/CPau-DvI60x/?utm_medium=copy_link

Fonte assessoria