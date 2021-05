TÁTICO PRENDE MULHER DE TRAFICANTE PRESO POR ESTAR TRAFICANDO NO SANTA MARIA









29/05/21 - 07:05:43

Policiais da Força Tática/1°BPM, prenderam nesta quinta-feira (28) uma mulher por estar traficando drogas no Santa Maria.

Durante patrulhamento e após várias denúncias, os policiais foram verificar uma situação de tráfico de drogas na região.

Ao chega no local, a guarnição se deparou com a mulher de indivíduo preso por tráfico a alguns meses e a abordou. Com ela, nada foi encontrado. Contudo, questionada a respeito da situação, a mulher disse que tava tudo tranquilo e que poderia verificar na casa se tinha alguma irregularidade.

Após a autorização, os policiais perceberam que ela ficou nervosa e rapidamente encontraram a drogas escondida no interior de seu quarto.

A mulher e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para providências legais.