Covid-19: Aracaju vacina mais 660 pessoas neste sábado, 29









30/05/21 - 08:44:07

Visando proporcionar cada vez mais momentos de alívio e alegria aos aracajuanos, a campanha municipal de vacinação contra a covid-19 segue avançando a cada dia. Até o momento, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), imunizou 153.854 pessoas, o que equivale a 23,13% da população. Somente neste sábado, 29, foram vacinadas 660 pessoas, sendo 650 recebendo a primeira dose e 10 completando o ciclo de imunização com a segunda dose.

Foram imunizadas 355 pessoas com comorbidades, 21 idosos, 29 profissionais de saúde, 18 profissionais de segurança e salvamento, 89 trabalhadores de educação, 25 do transporte público, 112 do transporte aéreo e uma pessoa privada de liberdade.

Neste domingo, 30, a campanha de vacinação continua à disposição dos aracajuanos que fazem parte dos grupos prioritários que já estavam liberados e que ainda não tomaram a vacina. Estão aptas pessoas com Deficiência Permanente Grave (auditiva, motora, visual e mental) com 59 anos; trabalhadores da educação (creche, pré-escola, 1º e 2º ano do ensino fundamental I), 40 a 59 anos; e motoristas e cobradores do transporte coletivo da grande Aracaju, também de 40 a 59 anos, mediante apresentação de código de validação.

Além do drive-thru instalado no Parque da Sementeira, outros oito pontos estarão abertos no domingo, são eles: auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos); Quadra do Colégio CCPA (Grageru); UBS Adel Nunes (América); UBS Francisco Fonseca (18 do Forte); UBS Santa Terezinha (Robalo); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Manuel de Souza (Jabotiana) e UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos).

Testemunhos da alegria

Foi na Unidade Básica de Saúde (UBS) Edézio Vieira de Melo que a professora Tereza Cristina Batista Soares recebeu a primeira dose do imunizante. Para ela, o dia de hoje é de alegria. “É um alívio, porque a gente convive com as crianças e era suscetível a tudo. Então, para a gente, é muito importante e também para as crianças. Estou muito feliz e vou continuar com as normas de segurança”, disse.

Portadoras de comorbidades, Tânia Cristina Santos Pereira e Priscila dos Santos também estiveram na UBS Edézio Vieira de Melo. O sentimento externado por elas foi um só: alegria.

“Estava esperando há muito tempo e, para mim, é motivo de muita alegria e de alívio. A gente que tem essas comorbidades perigosas, como diabetes, é de fundamental importância que a gente esteja vacinada”, afirmou Tânia. “Muito feliz. Tenho pressão alta e estou aliviada. Mesmo sendo vacinada com a primeira dose, vou continuar seguindo todos protocolos”, complementou Priscila.

No colégio CCPA, Vaneide Santos de Souza, que é diabética, disse que tem muita fé em Deus e acredita que esses tempos de ‘mar revolto’ vão passar. “Tenho diabetes e graças a Deus consegui tomar a primeira dose. É muita felicidade”.

Marta Cristina de Melo Dantas, trabalhadora da educação, chegou cedo ao auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas para tomar a primeira dose da vacina. “Só gratidão. Para que a gente volte logo para a sala de aula presencial, que é o mais importante. Estou aliviada, graças a Deus”.

Ampliação

A partir desta segunda-feira, 31, a Prefeitura avançará na campanha, alcançando pessoas de 58 e 59 anos, sem comorbidades. Ao mesmo tempo, a gestão ampliará a imunização de professores e profissionais do transporte público para aqueles que tenham acima de 18 anos. O novo calendário municipal, divulgado pelo prefeito Edvaldo Nogueira Nogueira , através das redes sociais, nessa sexta-feira, 28, também dará continuidade à vacinação das pessoas com deficiência permanente grave, alcançando a população de 57 anos deste público. Também estão incluídos os trabalhadores do transporte aéreo.

Fonte e foto assessoria