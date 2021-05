GOVERNO DO ESTADO CONVOCA 370 APROVADOS NO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR

Foram convocados os candidatos excedentes dos concursos públicos para provimento de 30 vagas de oficial combatente e 340 de soldado combatente

O Governo do Estado convocou na última sexta-feira (28), 370 candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Foram convocados 30 candidatos habilitados no Concurso Público nº 05/2018 para provimento de vagas de Oficial PM (Combatente) e 340 candidatos habilitados no Concurso Público nº 04/2018 para provimento de vagas de Soldado PM – 3ª Classe (Combatente).

Clique aqui e confira o cronograma completo da Convocação, com a lista dos documentos e exames solicitados e a relação dos candidatos habilitados ao CFO 2021.

Clique aqui e confira o cronograma completo da Convocação, com a lista dos documentos e exames solicitados e a relação dos candidatos habilitados ao CFSd 2021.

Autorização

Na última terça-feira (25), governador Belivaldo Chagas anunciou a autorização para convocação de 555 novas convocações dos aprovados dos concursos que estão em vigor das polícias Militar, Civil, Penal, do Corpo de Bombeiros e do concurso para gestores públicos. São 370 convocações somente para a Polícia Militar, sendo 340 para a função de soldado combatente e 30 oficiais. Já para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional (Polícia Penal), serão 150 convocações, além de 13 novos delegados.

De acordo o governador, todos os convocados servirão para compor o quadro do funcionalismo público estadual e melhorar ainda mais o serviço, especialmente na área da Segurança do nosso estado que já apresenta ótimos resultados. Segundo Belivaldo, a ideia é convocar, dentro do prazo de validade do concurso, todo o restante de aprovados. O governo do Estado segue realizando a convocação por etapas, de acordo com o andamento de cada curso de formação.

