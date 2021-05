Mutirão no bairro Pereira Lobo garante combate ao Aedes aegypti









A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou mais um mutirão de combate ao Aedes aegypti, neste sábado, 29. A ação contou com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e ocorreu no bairro Pereira Lobo, tendo como ponto de partida a Unidade Básica de Saúde (UBS) Amélia Leite.

De acordo com gerente do programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana, a melhor forma de combate é a participação da população, evitando o acúmulo de água parada e fazendo a limpeza regular de reservatórios.

“Além de vistoriar e eliminar possíveis focos do mosquito nas praças, terrenos e áreas de uso comum na localidade, os agentes de combate às endemias também adentraram os imóveis, aplicando todas as medidas sanitárias recomendadas, fazendo uso dos equipamentos de proteção individual e com a devida autorização dos proprietários”, explica.

Cuidados

Para eliminar criadouros os cuidados são simples: manter os reservatórios bem fechados; fazer a manutenção correta dos locais que acumulam água como piscinas e bebedouros de animais; cuidar para manter lixeiras fechadas e fazer o descarte correto do lixo ou entulho; guardar pneus e garrafas em local coberto ou fazer o descarte correto; colocar areia nos pratos das plantas; e fazer a limpeza e a manutenção correta das calhas.

Colaboração

Outra recomendação do gerente, é que o cidadão faça uma busca detalhada no imóvel e, em uma possível identificação de um foco, faça o controle. Jeferson também alerta para a mudança climática como um fator de atenção.

“Essa mistura de chuva e calor é propícia ao surgimento de mais mosquitos. Quando as pessoas deixam recipientes sem os devidos cuidados, os mosquitos depositam os ovos, os quais entram em contato com a água e proliferam. Quando o tempo está mais frio, a larva se transforma em mosquito adulto entre 15 e 20 dias, mas, quando está mais quente, em sete dias já temos um mosquito adulto”, reforça.

A moradora do bairro, Eliza de Souza Silva elogiou a atuação da Prefeitura. “Eu vejo como um trabalho muito importante, não apenas porque mantém nosso bairro protegido da dengue, mas porque deixa ele mais limpo e seguro de outras doenças. Na minha casa estou atenta sempre e chamo a atenção dos vizinhos também porque não adianta eu cuidar da minha casa e eles não cuidarem das deles. O que falta, infelizmente, é a consciência de alguns moradores”, enfatiza.

