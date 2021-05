SENADOR ALESSANDRO DIZ QUE NÃO É HORA DE AGLOMERAÇÃO E LEMBRA 3ª ONDA









30/05/21 - 17:28:31

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), que não apoia o presidente Bolsonaro, mas também discorda da política de esquerda a das ações petistas, disse neste domino que “não é hora de aglomeração, independente dos motivos. Estamos com risco elevado de 3ª onda”.

Alessandro pede que a população se manifeste pelas redes ou falando com as pessoas mais próximas, mas sempre com cuidado para evitar a contaminação. “Lembre: não é só a sua saúde que está em jogo, mas a saúde de todos”!