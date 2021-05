POLÍCIA REGISTRA FESTA CLANDESTINA NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO









30/05/21 - 07:48:35

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que foi registrada uma festa clandestina no município de Canindé de São Francisco. No local, foram encontradas 110 pessoas. O caso ocorreu entre a sexta-feira, 28, e o sábado, 29.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência. A Polícia Civil através do plantão de boletim de ocorrência de Canindé de São Francisco foi até o local.

Para a condução dos envolvidos à delegacia foi necessário acionar ônibus da prefeitura para conduzir os envolvidos à delegacia.

A ocorrência ainda está em andamento com as oitivas dos conduzidos na delegacia. A Polícia Civil está conduzindo a ocorrência com o procedimento investigativo.

Fonte SSP