Veículo praticamente se desintegra ao bater em árvore neste domingo, na Beira Mar

Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (30) destroçou todo o veículo e causou ferimentos graves ao seu motorista, que foi levado ao hospital, depois de retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. O carro vinha pela avenida Beura Mar, próximo ao Palácio de Veraneio.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva, chocando-se com o meio fio e em seguida com uma árvore.