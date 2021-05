VEREADOR DE LAGARTO DIZ QUE VAI DOAR 50% DO SALÁRIO LÍQUIDO PARA INSTITUIÇÕES









Depois de ser criticado por alguns colegas de casa e que estão na oposição, o vereador Rubinho do Tanque, do município de Lagarto concedeu entrevista ao radialista Lucas Brasil, no Programa Rádio Verdade na Eldorado FM para informar aos colegas edis que estaria doando durante os próximos quatro meses 50% do seu salário para ajudar pessoas carentes. “Eu vim de família simples mais muito presente na vida das pessoas que precisam, essa ação não vai fazer de mim nem melhor e nem pior, apenas vou ajudar pessoas que precisam”, informou.

Entenda o caso

Recentemente os vereadores aprovaram em sessão plenária e em caráter de urgência um projeto que autoriza o poder executivo a conceder auxílio no valor de R$250 (Duzentos e cinquenta reais) para pessoas em vulnerabilidade. O fato é que o município de Lagarto já dispõe do Programa Municipal “Renda Cidadã” e desde 2019 vem pagando R$110 (Cento e Dez Reais) à mil famílias cadastradas através de visita técnica. Por isso, alguns vereadores decidiram não apoiar o projeto por entender que a oposição estaria tentando jogar a população contra a gestão.

Diante desta situação, um ou outro vereador de oposição utilizou as redes sociais para dizer que os vereadores de situação não teriam votado no projeto e não gostava de pobres.

Diante deste fato, o vereador Rubinho do Tanque resolver se pronunciar e durante uma entrevista à rádio Eldorado FM disse que estaria doando 50% do salário líquido para a compra de cestas básicas que serão doadas para as seguintes instituições: Asilo Santo Antônio, Fazenda Esperança são Miguel, Paróquia Santa Luzia e Apae de Lagarto. O vereador também convocou os demais colegas de casa para acompanha-lo. “Gostaria de convidar os colegas vereadores que se interessarem a me acompanhar e assim ajudar mais pessoas”, pediu Rubinho.

