Aracaju alcança mais de 23% da população vacinada contra covid-19 neste domingo

31/05/21 - 06:50:54

“Meu sentimento é de grande alívio. A vacina é uma das saídas para enfrentar a pandemia e a principal delas é o isolamento social. Agradecemos muito por essa possibilidade de ser vacinado neste momento. Agora, começa a dar um pouco mais de tranquilidade para mim, minhas filhas e minha esposa. Viva o SUS”. O depoimento, repleto de emoção, é de Aloísio Santos, portador de comorbidade, que se dirigiu na manhã deste domingo, 30, ao drive-thru montado no Parque da Sementeira para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. Assim como o sr. Aloísio Santos, 154.392 aracajuanos já foram vacinados nos últimos meses na capital, através dos pontos estratégicos montados pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançando 23,22% da população imunizada.

Neste domingo, as equipes de imunização também estiveram à disposição das pessoas dos grupos prioritários que já foram autorizadas a vacinar: 185 pessoas com comorbidades, nove idosos, 14 profissionais de saúde, 17 profissionais de segurança e salvamento, 172 trabalhadores de educação, quatro do transporte público e 92 do transporte aéreo, representando um total de 538 recebendo a primeira dose, além de outras 16 pessoas, que completaram o ciclo de imunização com a segunda dose.

Além do drive-thru do Parque da Sementeira, outros oito pontos estiveram abertos no domingo: auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos); Quadra do Colégio CCPA (Grageru); UBS Adel Nunes (América); UBS Francisco Fonseca (18 do Forte); UBS Santa Terezinha (Robalo); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Manoel de Souza (Jabotiana) e UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos).

Alegria e alívio

A população aracajuana segue abraçando a vacinação. O Policial Militar Josenilson dos Santos Lima esteve no drive da Sementeira para ser imunizado com a primeira dose. “É de suma importância a gente ser vacinado porque estamos na linha de frente. Vários colegas nossos já morreram. O sentimento, agora, é de vitória e estou tranquilo”, revela o militar.

Rosileide de Jesus, trabalhadora da educação, também esteve no drive. Externando sentimentos de alegria e alívio, ela aprova a vacinação não somente para a sua categoria, mas para toda a população. “É importante para a gente continuar o nosso trabalho com mais tranquilidade e proteção para todos. Espero que chegue para todos”, diz.

Ana Clésia Fontes, trabalhadora da educação, e Wilson Oliveira, trabalhador do transporte público, também foram ao drive neste domingo. “Estou muito feliz porque fazemos parte de um grupo muito importante para o desenvolvimento da pátria, da sociedade, e a gente precisa voltar para a sala de aula, mas de uma forma segura”, relatou Ana. “A nossa prioridade é porque trabalhamos com muito público. Que todos sejam vacinados para diminuir essa pandemia”, complementa Wilson.

Opinião semelhante tem Wilian Aguiar, portador de comorbidades, que se dirigiu à Unidade Básica de Saúde Edézio Vieira De Melo para tomar a primeira dose. “Maravilhoso! Porque essa vacina aumenta e muito a nossa imunidade e a nossa proteção contra esse vírus. Eu vou trabalhar na UTI do Huse e na maternidade Nossa Senhora de Lourdes e é primordial que eu tenha essa defesa mais abrangente para me proteger contra esse vírus, que está perturbando todo o país”, destaca.

Cronograma da semana

A partir desta segunda, 31, a Prefeitura de Aracaju iniciará a vacinação de pessoas com 58 e 59 anos sem doenças preexistentes. A imunização dessas novas idades será escalonada, a fim de melhor organizar o fluxo de trabalho das equipes nos pontos de vacinação distribuídos na cidade. Para ter acesso à vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Na segunda, as pessoas com 59 anos nascidas nos meses de janeiro a abril estarão aptas a receber a primeira dose. Já na terça-feira, 1º, será a vez dos que possuem 59 anos e nasceram entre maio e agosto. Na quarta-feira, 2, serão imunizados os de 59 anos que nasceram entre setembro e dezembro.

Na quinta-feira, dia 3, começam a receber a vacinação os aracajuanos de 58 anos, nascidos de janeiro a março. Na sexta, 4, poderão se vacinar os de 58 anos nascidos entre abril e junho. Já no sábado, dia 5, é a vez das pessoas com 58 anos que aniversariam entre julho e setembro. Para encerrar a ampliação, os que possuem 58 anos e nasceram nos meses de outubro a dezembro poderão tomar a vacina no domingo, dia 6.

Também será possível receber a vacina no drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, após cadastramento no Portal VacinAju e liberação do código autorizativo.

