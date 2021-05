Aracaju inicia nova fase e vacina contra covid nesta segunda-feira; veja onde se vacinar









31/05/21 - 05:59:42

A partir desta segunda-feira (31), a Prefeitura de Aracaju iniciará a vacinação de pessoas com 58 e 59 anos sem doenças preexistentes. A imunização dessas novas idades será escalonada, a fim de melhor organizar o fluxo de trabalho das equipes nos pontos de vacinação distribuídos na cidade. Para ter acesso à vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Recebem o imunizante as pessoas com 59 anos nascidas nos meses de janeiro a abril estarão aptas a receber a primeira dose. Já na terça-feira (01), será a vez dos que possuem 59 anos e nasceram entre maio e agosto. Na quarta-feira (02), serão imunizados os de 59 anos que nasceram entre setembro e dezembro.

Na quinta-feira, dia 3, começam a receber a vacinação os aracajuanos de 58 anos, nascidos de janeiro a março. Na sexta, 4, poderão se vacinar os de 58 anos nascidos entre abril e junho. Já no sábado, dia 5, é a vez das pessoas com 58 anos que aniversariam entre julho e setembro. Para encerrar a ampliação, os que possuem 58 anos e nasceram nos meses de outubro a dezembro poderão tomar a vacina no domingo, dia 6.

Locais de vacinação

Para esse público, a SMS disponibilizará 10 pontos fixos. São eles: UBS José Augusto Barreto (bairro Japãozinho); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Adel Nunes (bairro América); CRAS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Cândida Alves (rua São João); e UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos).

Ainda há a opção de receber a vacina no drive-thru, instalado no Parque da Sementeira. Entretanto, para ser vacinada no drive, é preciso acessar o Portal do VacinAju (https://abre.ai/cadastrovacinaju), realizar o cadastro e aguardar a emissão de um código de autorização. Só em poder desse código, juntamente com documento de identificação, a pessoa estará apta a ser vacinada no drive.

Foto: Marcelle Cristinne