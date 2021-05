ARACAJU SEGUE VACINANDO TRABALHADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO









31/05/21

Trabalhadores da Educação que atuam nas escolas municipais estão sendo vacinados contra a covid-19 desde o dia 24 de maio. A partir desta segunda-feira, 31, a vacina está disponível para funcionários dos 18 aos 39 anos de idade que trabalham nas creches, pré-escola e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I.

A previsão da Prefeitura de Aracaju, que coordenada a campanha de imunização na capital sergipana, é que 3.014 profissionais das unidades de ensino da rede municipal sejam vacinados. Serão 1.601 professores, 258 pessoas que trabalham na equipe diretiva, 908 profissionais de empresas terceirizadas e outros 147 em demais funções dentro da escola que receberão a primeira dose da vacina. Na primeira semana foram vacinados os trabalhadores da Educação com idade de 40 a 59 anos.

Da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Teles de Menezes, entre os funcionários já vacinados está a coordenadora administrativa Ana Paula Santana. Ela foi vacinada no auditório da Emef Presidente Vargas na sexta-feira (28).

Defensora da vacina, Ana ressalta a importância da imunização. “Aguardei ansiosamente pela vacina. É uma segurança maior contra o vírus e de suma importância para toda a população. Também achei muito bom liberarem para todos das escolas, gestores, professores, porteiros e merendeiras. Foi tudo muito bem pensado”.

Jacqueline de Oliveira, agente de limpeza da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Hermes Fontes, localizada no bairro Palestina, foi vacinada na terça-feira (25). Segundo ela, o processo de cadastro até a vacinação foi bem simples e o sentimento é de esperança.

”Assim que divulgaram, cadastrei meus dados no site VacinAju e, depois de um ou dois dias, meu código saiu e fui me vacinar. Senti alegria e esperança por ser vacinada contra este vírus mortal, mas também fiquei triste pelos meus irmãos que moram em outro município e ainda não foram imunizados”, explica.

O cadastro para se vacinar deve ser realizado no portal vacinAju (http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/) e no local da vacinação é preciso apresentar documentos como RG com CPF, comprovante de residência de Aracaju e código de validação.

A secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite, foi vacinada na manhã desta segunda, 31, pelo critério de idade da campanha, que a partir de hoje oferece a imunização às pessoas com 59 anos sem doenças preexistentes, também de forma escalonada, respeitando o cronograma de mês de nascimento para cada dia.

Para essa primeira dose, Cecília confessa que não dormiu na noite anterior, por causa da ansiedade, e pede para que os funcionários das escolas municipais se vacinem o quanto antes.

“É uma alegria indescritível. A gente no meio de uma pandemia, com uma estatística tão alta de mortes, nos sentimos como se estivéssemos recebendo um alento no coração. Acordei e vim imediatamente, bem cedinho, me vacinar e exercer este meu direito. Espero que todos os brasileiros reconheçam esta importância, acreditem na ciência e se vacinem. Com a Prefeitura de Aracaju garantindo essa imunização, os professores devem ir correndo para exercerem este seu direito. Vão. É a única segurança que temos hoje como medida efetiva de prevenção contra o vírus da Covid-19”, expressa a secretária.

