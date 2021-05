Semana de Meio Ambiente: Consórcio Nordeste lança Plano de Ação Ambiental e celebra acordo para monitorar biomas









31/05/21 - 16:25:33

Representando o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino reforçou o compromisso de Sergipe com questões ambientais

Nesta segunda-feira, 31, o Consórcio Nordeste abriu a Semana de Meio Ambiente em um evento online, transmitido pelo youtube, em um ato conjunto de todos os estados da região com e a presença de governadores, vice-governadoras e gestores estaduais das instituições que cuidam do meio ambiente em cada estado. No evento, foi lançado um Plano de Ação Ambiental integrado, e assinado um acordo de cooperação técnica entre a instituição e o MapBiomas, que monitora os biomas brasileiros.

Em linha com os chamados internacionais da ONU pela preservação da biodiversidade e restauração dos ecossistemas, o Plano de Ação Ambiental do Consórcio NE traz iniciativas como: Cooperação Técnica; Instalação de observatórios para Zona Costeira e Marinha, e para Caatinga; Criação de um Fundo Ambiental do Nordeste visando à estruturação de operações financeiras com base em ativos ambientais; Pacto pela restauração dos ecossistemas do NE; Plano regional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo na costa; Ações articuladas de combate ao lixo no mar; Programa de economia circular para os Resíduos Sólidos. Ficou decidido ainda que a parceria entre o MapBiomas e o Consórcio NE continua e esta ainda será a base para a produção de dados e conhecimento estratégicos no controle, monitoramento, recuperação, planejamento e combate ao desmatamento ilegal.

O ato teve à frente o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias; e o governador de Pernambuco e responsável pela Câmara Temática de Meio Ambiente, Paulo Câmara. Também participaram os governadores dos outros estados da região e a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, representou o governador Belivaldo Chagas.

A vice-governadora Eliane Aquino evidenciou e parabenizou o trabalho que vem sendo realizado pelo Consórcio Nordeste. “O Consórcio Nordeste tem realizado uma série de ações muito importantes para o desenvolvimento da região. A estruturação de câmaras técnicas para discussão integrada de temas prioritários, valorizando a realidade local e nossas perceptivas, sem dúvida representam um avanço significativo para o Nordeste. Presidida pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, a câmara técnica da área do meio ambiente não é diferente. São várias frentes relevantes levando em conta o respeito às características dos biomas e o panorama de cada estado. Dentre as ações, destaco o mapeamento das áreas de desmatamento no Nordeste. Sem dúvida, a partir desse trabalho nossa região terá melhores condições de construir e executar políticas públicas na área ambiental, contribuindo, inclusive, para que outras regiões possam adotar medidas semelhantes”, pontuou.

