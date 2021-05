DEFESA CIVIL EMITE ALERTA DE CHUVA PARA AS PRÓXIMAS 72H EM ARACAJU









31/05/21 - 12:16:07

Na manhã desta segunda-feira, 31, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta SMS com previsão de chuva moderada para as próximas 72h. O aviso foi encaminhado aos números telefônicos cadastrados no serviço 40199.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca a atenção dos órgão municipais, que atuam de maneira integrada. “A gestão municipal mantém suas equipes em atenção às chuvas. As ações preventivas ocorrem sistematicamente e há atuação coordenada dos órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da gestão municipal, para as providências que sejam necessárias à redução de transtornos à população”, salientou.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a previsão indica possibilidade de chuvas com acumulado de 50 milímetros (mm), nas próximas 72h. Os avisos foram emitidos pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Deverão ser chuvas moderadas, se de fato vierem de maneira distribuída, nas próximas horas, mas nos leva a aumentar o estado de atenção para que possamos atuar no menor tempo de resposta possível, conforme as necessidades. Não temos precisão com relação ao horário em que essas chuvas poderão ocorrer, mas estamos em alerta e prontos para atuar”, considerou o coordenador.

A instabilidade é monitorada pela Defesa Civil de Aracaju, assim como há atenção, especialmente, para as áreas de risco. Em toda a cidade são realizadas ações preventivas, como a desobstrução do sistema de drenagem, para melhor escoamento da água, assim como o aviso antecipado através do SMS, para mais de 51 mil números cadastrados, de forma a manter a população informada sobre a possibilidade de precipitação.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil através do número 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana. Além disso, é disponibilizado à população um sistema de monitoramento que proporciona visão, em tempo real, das condições climáticas nas diversas regiões da cidade. O ClimAju pode ser acessado através do site da Prefeitura de Aracaju .

Foto Sérgio Silva