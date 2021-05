DEPUTADO DESTINA R$ 6 MILHÕES PARA CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA EM LAGARTO









Nesta quinta-feira, 27, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, esteve no Ministério da Saúde, em Brasília, ao lado da prefeita Hilda Ribeiro para anunciar o envio de R$ 6 milhões em emendas para a construção de uma policlínica municipal na cidade de Lagarto. Os dois foram recebidos pelo assessor especial do Ministério da Saúde, Carlos Henrique Sobral.

Esta será a primeira policlínica municipal instalada no Estado de Sergipe. E como Lagarto é cidade sede da região Centro-Sul, a unidade irá atender também os municípios de Salgado, Riachão, Arauá, Pedrinhas, Simão Dias, Tobias Barreto, Poço Verde e Boquim.

A policlínica de saúde irá ofertar uma série de especialidades médicas como Pediatria, Ginecologia, Pneumologia, Cardiologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia e outras, além de exames laboratoriais e de imagens como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e etc.

“Sabemos que futuramente, no pós-pandemia, teremos sérios problemas com a saúde da população. Precisaremos estar preparados para um atendimento especializado para o nosso povo. A policlínica municipal será fundamental para que tenhamos um atendimento especializado”, afirmou o deputado Gustinho Ribeiro.

