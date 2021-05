Eduardo Lima se junta a voluntários e reforça atuação em presídios e em hospital incendiado









31/05/21 - 13:14:26

Na noite do domingo, 30, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), voltou ao hospital Nestor Piva para ver de perto a nova ala para receber os pacientes com Covid-19.

Além disso, durante todo o processo enfrentado por pacientes e profissionais da saúde, o vereador fez questão de empenhar forças com o trabalho social, uma parceria do parlamentar com os grupos da Igreja Universal, que há de mais de 40 anos desenvolve ações junto a comunidades vulneráveis, privadas de liberdade ou que necessitam de acolhimento. “Esse trabalho faz parte da minha vida antes mesmo da atuação na política. São mais de 20 anos dedicados a enxergar as necessidades do próximo. Me orgulho disso”, enfatizou o Vereador Eduardo Lima (Republicanos).

Na última sexta-feira, uma verdadeira força-tarefa foi formada pelos voluntários da UNISOCIAL, Força Jovem Universal e Evangelização Universal para prestar apoio aos pacientes, funcionários e familiares de pessoas internadas na Upa Nestor Piva, que foram surpreendidos com o incêndio na ala dedicada as pessoas com covid-19. O grupo realizou a distribuição de água mineral e fez uma espécie de acolhimento para quem estava abalado emocionalmente naquele momento de desespero.

Segundo Eduardo Lima, foi um trabalho de parceria com os profissionais que estavam ali prestando socorro às vítimas. “Nos solidarizamos com os pacientes e familiares e acompanhamos o suporte e apoio que a prefeitura e toda a equipe do SAMU, enfermeiros, médicos, prestaram. Foi um esforço conjunto e que deu resultado”.

Além do apoio as vítimas do incêndio, o parlamentar e os voluntários participaram de uma ação realizada em todo país pela Igreja Universal. Por meio do projeto Universal nos Presídios, foram distribuídos 280 mil kits de higiene pessoal para a população privada de liberdade, que vive em 609 presídios em todo Brasil. Cada kit continha papel higiênico, sabonete, escova de dente e creme dental, além de absorvente para detentas e aparelho descartável de barbear. A UNP pretende realizar outra grande doação até o mês de julho

Em Sergipe, a ação foi realizada no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), na cidade de São Cristóvão. A distribuição dos materiais contou com a presença do vereador Eduardo Lima, da liderança da Universal em Sergipe, Bispo Jerônimo Alves, o vereador Leo Rocha (Republicanos – Socorro), o vereador Marcos Neves (Partido Verde – São Cristóvão), e o Pastor Lima, responsável pelo trabalho do UNP no estado.

