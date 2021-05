FÁBRICA DE FERTILIZANTES HERINGER RETOMARÁ AS ATIVIDADES EM SERGIPE









31/05/21 - 12:38:41

A empresa, localizada em Rosário do Catete, pretende gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos no estado

Instalada em Sergipe há 16 anos, a Fábrica de Fertilizantes Heringer prepara-se para reativar as atividades no estado no mês de julho. A empresa, que tem um longo histórico de investimento e participação no setor agrícola brasileiro e é conhecida por ser uma das maiores em atividade, possui uma unidade em Rosário do Catete e encontra-se em processo de recuperação judicial. A unidade retoma a produção após a divulgação dos resultados positivos das demais plantas da empresa no país no 1º trimestre.

Em 2018 a Companhia foi afetada por diversos fatores que vieram a prejudicar o andamento de sua produção, como a desvalorização cambial, o aumento dos preços das matérias primas no mercado internacional e alta dos custos logísticos. No ano seguinte, a Heringer preparou um plano de recuperação judicial com o intuito de reestruturar seu passivo, levantar o capital de giro e saldar os débitos com seus credores.

Dois anos depois, a empresa conseguiu gerar lucratividade e iniciou o processo de reativação de suas unidades. Segundo o Gerente Regional da Heringer, João Paulo Masculi, os bons resultados, desde a reestruturação da empresa, têm sido peças-chave para o retorno da Companhia em Sergipe. “Estamos bem esperançosos. A empresa está voltando a expandir o negócio e como Rosário do Catete é uma das principais filiais nessa retomada, decidimos reabrir a unidade”, informa.

O gerente da Heringer em Sergipe, Tiê Prata, afirma que um dos fatores definitivos para a reabertura da unidade no estado é o crescimento do mercado de fertilizantes na região. “Nossa unidade conta com uma boa estrutura e estamos muito bem localizados em relação à logística, afinal estamos próximos ao Porto de Sergipe e produtores de matérias-primas como a Uréia, Cloreto de Potássio e Sulfato de Amônio”, destaca.

Outro fator importante para a reabertura são os benefícios fiscais concedidos à empresa por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), política de desenvolvimento econômico oferecida pelo Governo do Estado de Sergipe. A Heringer recebeu benefício fiscal com um prazo que vai até dezembro de 2028.

“O PSDI é essencial e foi um dos fatores levados em consideração na nossa retomada. O apoio do Governo através dos benefícios ofertados pelo Programa foi de suma importância. O mercado de Sergipe é bom, mas ainda é pequeno dentro do todo. Então temos que atingir outros mercados e o PSDI viabiliza a redução do ICMS para fora do estado. Sempre tivemos portas abertas no Governo de Sergipe”, ressalta João Paulo.

Visita técnica

Na última semana, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, o diretor-presidente da Codise, José Matos e técnicos da Companhia visitaram as instalações da Heringer Fertilizantes, em Rosário do Catete. Em reunião, foram destacados os rumos que o mercado de fertilizantes tem tomado e as melhorias na produção agrícola do estado.

“Sergipe tem despontado como um promissor polo de fertilizantes, e a retomada da Heringer compactua ainda mais com este momento”, informa José Augusto Carvalho. Já José Matos, frisa que o Governo está muito satisfeito com a reabertura da Heringer em Sergipe. “Será mais um grande parceiro nessa retomada econômica do estado. Sabemos da competência de todos os profissionais envolvidos na empresa e o que precisarem de auxílio do governo nesse retorno gradual, estaremos à disposição”, finaliza.

Foto assessoria