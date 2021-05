Força-tarefa apoia Vigilância de Itabaiana no combate ao descumprimento do decreto









31/05/21 - 05:09:18

A Força-Tarefa de Combate à Covid-19 atuou na noite deste sábado, 29, no município de Itabaiana, dando apoio à Vigilância Sanitária local. O saldo da ação foram inúmeras notificações por desobediência ao decreto do governo do Estado que estabelece as medidas de restrição contra o novo coronavírus.

As notificações foram feitas pela Vigilância Sanitária municipal, que contou a ação incisiva da Polícia Militar para conter os infratores. As equipes flagraram bares superlotados e com fila de espera; festas clandestinas, descobertas através de denúncias e desrespeito ao toque de recolher. “Encontramos bares e restaurantes abertos e funcionando após às 21 horas e aglomerações em vários estabelecimentos”, salientou o fiscal sanitário Ricardo Mascena, salientando que a fiscalização alcançou toda a cidade de Itabaiana.

A Força-tarefa de Combate à Covid-19 foi criada no início da pandemia para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus e é formada por representantes da Vigilância Sanitária estadual, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.

