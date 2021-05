Fortalecendo a pauta municipalista em SE, Silvany Mamlak assume cargo na CNM









31/05/21 - 14:35:03

Primeira prefeita de Sergipe a assumir a titularidade do Conselho Fiscal da maior entidade municipalista do Brasil, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), Silvany Mamlak tomou posse nesta segunda-feira, 31, em cerimônia realizada em Brasília-DF.

Silvany foi eleita para o cargo em março. A chapa da qual participou é encabeçada por Paulo Ziulksoski e teve 98% dos votos válidos do processo.

Primeira prefeita sergipana a assumir o posto, a prefeita de Capela-SE acredita que que a responsabilidade é ainda maior, pois além de levar o nome de Sergipe e da Rainha dos Tabuleiros, localizada a 66km de Aracaju, leva também o poder da mulher na tomada de decisões importantes para a entidade.

De acordo com Silvany, integrar o Conselho Fiscal de uma entidade tão importante como a Confederação Nacional dos Municípios, traz ainda mais responsabilidade. “Carrego a responsabilidade não apenas de representar as prefeitas sergipanas, mas também de dar voz à presença da mulher no movimento municipalista, pois é nos municípios que a política pública realmente acontece”, afirmou.

Para Christiano Cavalcante, presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), Silvany representa a competência necessária para auxiliar o movimento municipalista a crescer em Sergipe e em todo o Brasil.

“Capela é um exemplo de gestão. Sálarios e fornecedores em dia, gestão transparente e com diálogo constante com todas as esferas de representatividade pública ou privada. Não tenho dúvida que essa competência e responsabilidade auxiliarão o movimento municipalista a crescer”, afirmou.

Silvany Mamlak foi a primeira mulher reeleita prefeita em Capela, em 2020. Entusiasta do municipalismo sergipano, ocupou cargos em diversas esferas. Também foi a primeira mulher a comandar a CODEVASF, atuou como secretária municipal em Capela e também na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Fonte e foto assessoria