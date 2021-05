Hospital de Glória ganhará leitos de UTI Covid, após apelo de deputada Janier Mota









31/05/21 - 15:33:40

Após grande apelo do mandato da deputada estadual Janier Mota (PL), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) implantará, daqui a 60 a 90 dias, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Glória – unidade hospitalar referência em atendimentos no Sertão Sergipano –, localizado na cidade de Nossa Senhora da Glória.

Na manhã desta segunda-feira, 31, a deputada estadual se reuniu com a secretária da SES, a enfermeira Mércia Feitosa, e foi informada desta importante implementação para o Hospital Regional de Glória.

“Essa é uma grande vitória do nosso mandato – diversas vezes apelei pela implantação de leitos de UTI no Hospital de Glória –, para atender todo população do nosso Sertão Sergipano, que não precisará mais se deslocar para outras cidades distantes, como Aracaju, para receber tratamento numa Unidade de Terapia Intensiva”, reforça Janier Mota.

De acordo com Mércia Feitosa, a Unidade de Terapia do Hospital de Glória será destinada para tratar pacientes com a Covid-19. “A implantação vai acontecer. Lá tem infraestrutura para isso e queremos dinamizá-la, já tem uma equipe visitando a unidade para fazer a implantação. Queremos atender a região do Sertão com estes leitos”, informa. A proposta é a UTI permanecer na unidade hospitalar após o fim da pandemia para atender pacientes com outras enfermidades.

Janier Mota agradeceu ao Governo do Estado por esta conquista para os moradores do Médio e Alto Sertão. “Agradeço ao governador Belivaldo Chagas e à secretária Mércia por atender a esse grande pleito do nosso mandato e levar esta grande bênção para os pacientes do Sertão”, afirma.

