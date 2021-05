IML RECOLHE 16 CORPOS NO FINAL DE SEMANA, TODOS POR MORTES VIOLENTAS









31/05/21 - 07:07:54

O instituto Médico Legal recolheu no último final de semana, 16 corpos, sendo oito vítimas de homicídio por arma de fogo, seis vitimas de acidentes automobilísticos.

Veja a relação dos corpos

Corpo sem identificação, sexo feminino, morte por acidente de trânsito, do tipo queda de moto, no Povoado Ilha, município de Itabaianinha;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido na UPA do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por acidente de trânsito, no Povoado Paripore, município de Estância;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no Conjunto Veneza II, em Aracaju;

Ademilson de Jesus Santos, 37 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte violenta por arma de fogo;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital Regional Zé Franco, em Nossa Senhora do Socorro, causa morte a esclarecer;

Daniel Fernandes Santos, 40 anos, morte violenta por arma de fogo, na Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro;

Isaac Bispo dos Santos, 19 anos, corpo recolhido na UPA do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, morte violenta por arma de fogo;

Corpo sem nenhuma identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, na Rua Amalzide Meneses Sampaio, Bairro Rotary Club, em Itabaiana;

Josenilson da Silva Souza, 38 anos, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Colônia de Baixo, Sapé, município de Itaporanga d,’Ajuda;

Gustavo Rafael Santos de Oliveira, 19 anos, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Areia Branca, Mosqueiro, em Aracaju;

José Jinaldo Vieira dos Santos, 19 anos, morte violenta por arma de fogo, no Bairro São Carlos, em Aracaju;

Edvaldo de Jesus Conceição, 51 anos, corpo recolhido na UPA de Simão Dias, morte por acidente de trânsito, do tipo queda de moto;

Rodrigo dos Santos, 30 anos, morte por acidente de trânsito, no Povoado Lessa, município de Itabaianinha;

João da Mota, 71 anos, procedente do município de Pinhão, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho, morte por acidente de trânsito.

Com informações de Edelson Freitas com informações do Instituto Médico Legal