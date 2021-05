MACHADO VÊ CHANCES DE MARIA DO CARMO ACEITAR SER CANDIDATA À REELEIÇÃO









31/05/21 - 17:01:31

O presidente do Democratas em Sergipe e ex-deputado federal José Carlos Machado tem como certa a concretização dos seus projetos para as eleições de 2022: ser candidato a deputado federal e viabilizar uma candidatura da senadora Maria do Carmo (DEM) à reeleição.

Estas revelações foram feitas durante participação no Programa Sergipe Verdade, da rádio SIM FM, na tarde desta segunda-feira, 31.

Na oportunidade, o presidente afirmou que uma possível reeleição da senadora é a prioridade do partido no momento.

“Em uma conversa com o presidente nacional do DEM, ACM Neto, na sede do partido em Brasília, ela pediu para tratar do assunto num momento mais propício, por conta do estágio da pandemia. Então, já entendi que a resposta dela evoluiu um pouco, antes ela negava esta possibilidade, mas hoje já admite”, comentou o ex-deputado.

Segundo o representante do Democratas em Sergipe, por já ter disputado muitas eleições com o apoio de poucos prefeitos e alcançado vitória, a importância da candidatura de Maria do Carmo está na imagem que ela credencia, o que a torna um nome forte.

Além disso, comentando uma possível aliança e incentivo do DEM a uma candidatura de Ivan Leite (PSDB) ao governo do estado, tendo a vereadora Emília Corrêa (Patriota) como vice, Machado mostrou-se aberto a estabelecer um diálogo posteriormente.

“Vejo neles excelentes quadros para disputar qualquer cargo no estado de Sergipe, mas ainda não conversamos sobre isso. Se houver disposição dos dois, o Democratas está disposto a conversar, assim como com qualquer segmento partidário”, disse.

Por fim, Machado afirmou que para tomar decisões mais concretas, o Democratas aguarda pelas regras que o Congresso Nacional vai emitir até outubro de 2021, que versarão sobre o que será permitido ou não para as eleições do ano que vem.

