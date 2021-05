MAIS DE 500 PACIENTES BUSCARAM ATENDIMENTO NO FINAL DE SEMANA NO HUSE









31/05/21 - 15:39:45

Depois do incêndio registrado na última sexta-feira, 28, no Hospital Municipal Nestor Piva, o número de atendimentos totalizados no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), durante o final de semana, 28 a 30 de maio, foi considerado acima da normalidade. De acordo com o Sistema Integrado de Informatização e Ambiente Hospitalar (HOSPUB), foram contabilizados 542 atendimentos nesse período. Desse total, 73 usuários continuam em observação para reavaliação médica ou novos procedimentos e exames.

“A gente já previa que isso pudesse acontecer e nos preparamos para isso. Além dos traumas que atendemos com frequência, recebemos um número maior de casos que seriam atendidos pela rede municipal e que buscaram assistência no Huse devido o que aconteceu no Hospital Nestor Piva, por isso, deixamos a equipe de prontidão e acolhemos os usuários que chegaram da melhor forma”, explicou o coordenador de enfermagem do Huse, Vinícius Vilela.

Foram registrados 204 atendimentos entre a Sutura e Ortopedia, 168 usuários assistidos pela Área Azul, 17 usuários buscaram auxílio do Otorrino ou do Oftalmo nesse período, além de 55 pacientes da retaguarda Covid-19 e 76 pequenos usuários buscaram atendimento no Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza.

Dos motivos de atendimento foram destacadas 38 vítimas envolvidas em acidentes motociclísticos, 50 vítimas de queda, 8 vítimas de acidentes automobilísticos, 16 usuários com sintomas de febre, 3 vítimas por arma branca e 6 vítimas por arma de fogo.

Informações e foto SES