MULHER MORRE E MARIDO FICA FERIDO APÓS COLISÃO DE MOTO COM CACHORRO









31/05/21 - 14:49:01

Uma adolescente de 17 anos morreu e o marido ficou ferido, na noite deste domingo (30) após sofrerem um acidente com moto na estrada do povoado Saco da Rainha, em Itabaianinha.

As informações são de que o casal trafegava em uma moto quando o animal teria atravessado a pista. O condutor não conseguiu desviar e colidiu com o animal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, fizeram o procedimento de reanimação mas sem sucesso. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem foi atendido pelo Samu e levado para o hospital de Itabaianinha. O seu estado de saúde não foi divulgado.

Com informações de Rogério Monteiro