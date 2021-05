POLÍCIA MILITAR ENCERRA FESTA ILEGAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA









31/05/21 - 10:34:44

Policiais militares da Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac) encerraram uma festa clandestina no município de Nossa Senhora da Glória. A festa ilegal ocorria nas proximidades de uma chacará, perto da entrada do município durante a noite desse domingo (30).

Durante o procedimento, os policiais revistaram as pessoas e fizeram buscas no local do evento, vindo a encontrar quatro pinos cheios de cocaína dispersos no chão, sendo também constatado o consumo de bebidas alcoólicas. Os participantes estavam todos sem máscaras, inclusive com a presença de duas menores de idade na festa.

Diante dos fatos, os participantes foram encaminhados para suas residências, os organizadores do evento foram localizados, as aparelhagens de som tipo “paredão” e as menores foram apreendidas. O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem lavrados os procedimentos legais cabíveis.

Fonte e foto SSP