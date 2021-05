POLÍCIA CIVIL PRENDE INVESTIGADO POR GOLPE DO ALUGUEL NO SITE OLX









31/05/21 - 10:22:16

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagrou uma operação que resultou na prisão de Felipe Oliveira Santos. Ele é investigado pela prática do golpe do falso aluguel em site de venda na internet. No golpe, o suspeito identificava anúncios verdadeiros e copiava as informações em uma publicação falsa, com valor abaixo do praticado no mercado. O investigado foi preso na própria residência na última sexta-feira (28).

De acordo com a delegada Lauana Guedes, o investigado iniciava o golpe contactando o proprietário do imóvel. “Felipe agia mantendo contato com o dono da casa para obter informações sobre o imóvel. Ele criava um anúncio falso e promovia o encontro entre o caseiro e a vítima. A vítima acabava transferindo o dinheiro para uma conta fornecida por Felipe”, detalhou.

Segundo a delegada Suirá Paim, o investigado confessou a prática do crime e revelou que atuava dessa forma há mais de quatro anos. “Foram apuradas cerca de 20 vítimas. Ao ser questionado sobre os fatos, o investigado revelou que praticava a fraude desde 2016, chegando a arrecadar, aproximadamente, R$ 20 mil por mês, valor que era repartido entre outros membros do grupo criminosos”, informou.

Conforme as investigações conduzidas pelo Depatri, em um dos golpes, a vítima teve um prejuízo de R$ 3 mil. De acordo com o procedimento investigativo, o investigado anunciou o imóvel por metade do valor do anúncio original. A vítima só percebeu que se tratava de um golpe quando conseguiu contactar o verdadeiro dono do local, que informou que o imóvel já estava locado e que o custo era de R$ 6 mil.

Fonte e foto SSP