“Prato Cheio, Coração Aquecido”: Hospital de Cirurgia promove campanha beneficente

31/05/21 - 14:54:47

O Hospital de Cirurgia realiza, entre os dias 31 de maio e 10 de junho, a campanha “Prato Cheio, Coração Aquecido”. Uma iniciativa da Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) com o apoio do Cirurgia, a ação tem como objetivo arrecadar roupas e alimentos não perecíveis. Os itens serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia de coronavírus.

“Neste momento de pandemia, muitas famílias foram afetadas não só pela crise na saúde, como também pela crise econômica. É fundamental que toda a sociedade se mobilize em prol daqueles que se encontram mais vulneráveis. Se solidarizar é um ato de amor ao próximo, valor fundamental para o Hospital de Cirurgia”, declara Márcia Guimarães, Interventora Judicial da instituição.

A Coopanest-SE já vem realizando a campanha em parceria com outras instituições de saúde desde o início do ano, tendo arrecadado, até o mês de abril, mais de três toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Entretanto, com a chegada do inverno, no mês de junho, a doação de roupas também se faz fundamental para proteger a população em situação de rua do frio. “Qualquer tipo de roupa, agasalho, cobertor, short, camiseta, aquela roupa que você não usa já há um ano, agradecemos que sejam doadas”, considera o Dr. Roberto Mellara, membro da Coopanest-SE.

Para contribuir, basta trazer a doação à recepção do Hospital, na Rua Dom Bosco, ou à entrada do Ambulatório Geral, na Rua Permínio de Souza. Também é possível realizar contribuições financeiras por meio do Pix, com o número (79 98820 0000). O valor arrecadado será convertido em cestas básicas.

