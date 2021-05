Pré-Universitário Seduc promove Aulão de Atualidades e Redação









31/05/21 - 08:31:22

O Programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc), o qual tem um calendário recheado de ações, promoverá no início de junho o segundo Aulão de Atualidades e Redação. A revisão será baseada na propositura de debates em torno de possíveis temas abordados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), proporcionando a melhoria do repertório sociocultural e potencializando a produção textual dos alunos na hora da redação.

Esse segundo encontro acontecerá no dia 5 de junho, a partir das 9h, no canal do YouTube Educação Sergipe. Durante o aulão será discutido o tema “Automedicação na cultura do brasileiro”, com a participação dos professores de Biologia, Sociologia, Química, Educação Física e Redação. Para os alunos interessados em participar, a apostila já está disponível e pode ser baixada por meio do link: https://bit.ly/3wEdFAq

A coordenadora do Preuni, professora Gisele Pádua, destaca a importância de mais um aulão. “Seguindo o nosso cronograma de ações planejado para 2021, a equipe traz mais uma aula de atualidades e redação a fim de que os estudantes ampliem o repertório cultural e tenham condições de evoluir na escrita da redação. Nosso objetivo é atender a todos os estudantes que vão prestar o Enem 2021. Estamos trabalhando para que eles atinjam a nota máxima”, disse.

Assessoria de Comunicação da SEDUC