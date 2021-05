PREFEITURA REÚNE COMISSÃO PARA ANALISAR TRATATIVAS DE CONCURSO EM SIMÃO DIAS









31/05/21 - 14:22:30

A Prefeitura de Simão Dias iniciou nesta segunda-feira (31) as tratativas para a realização do Concurso Público no município. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, ocorreu a 1ª Reunião da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público nº 01/2021.

Os membros da Comissão reuniram-se visando discutir a lisura do processo para o concurso público de vagas permanentes do quadro da Prefeitura do Município de Simão Dias.

Foram também debatidas as pautas acerca dos cargos e vagas efetivas e do calendário apresentado junto ao Ministério Público com as fases a serem cumpridas até o lançamento do Edital, procedimento para sua confecção e vagas a serem ofertadas, limite de responsabilidade fiscal, fases que já foram cumpridas e possíveis impedimentos aos membros da Comissão.

A gestão municipal informará em breve as próximas etapas do referido Concurso Público.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias