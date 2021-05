PROJETO UFS | CINE VITÓRIA ONLINE ESTÁ DE VOLTA COM MOSTRA DE CINEMA NORTISTA









Além das mostras, o projeto contará também com podcasts e oficinas que promoverão debates sobre o audiovisual

O projeto UFS | Cine Vitória online está de volta com a sua segunda edição. O projeto tem o intuito de estimular o cinema e continuar, de forma remota, o trabalho feito pelo Cinema Vitória, a única sala de cinema de arte do estado desde 1934. Serão diversas produções voltadas à valorização do audiovisual, inclusive com exibição de filmes. A primeira mostra será focada no cinema nortista e acontecerá entre os dias 31/05 à 11/06 no YouTube do projeto. Essa iniciativa é uma colaboração entre o curso de Cinema e Audiovisual da UFS e o Cinema Vitória, através da Funcap.

Assim como na sua primeira edição, o projeto vai acontecer de forma online e gratuita. Essa é uma forma de democratizar o acesso à cultura audiovisual e abrir espaços para debates e discussões sobre a sétima arte. Esses diálogos vão acontecer por meio de vários conteúdos como o podcast UFS | Cine Vitória, oficinas e Master Classes, que prometem ser uma ponte entre aquelas pessoas que estão produzindo cinema e o público. Por enquanto, é possível revisitar o que foi feito na primeira edição do projeto acessando o nosso canal no YouTube (youtube.com/c/CinemaVitóriaUFS) e o podcast, que está disponível nas plataformas de áudio.

A “Mostra Cinema Nortista” (31/05 à 11/06) vai ser a primeira exibição de filmes desta nova edição do evento. A mostra vai reunir catorze (14) filmes, entre eles longas e curtas metragens, de diretores e diretoras da região Norte do país. A curadoria foi realizada por Flávio Torquato, Samara Aragão e Mayla Sandes, com produção de Mateus Ferreira e Jefersson Moraes, e os filmes serão exibidos através no canal do YouTube do projeto.

Primeira edição

Além de atuar como um fomentador da cultura cinematográfica sergipana, o projeto UFS | Cine Vitória surgiu como uma tentativa de manter o trabalho do Cinema Vitória, que foi interrompido devido à pandemia de Covid-19. A primeira edição começou em novembro de 2020, com a Mostra de Cinema Negro, e terminou em fevereiro deste ano, com a Mostra Olhares Sergipanos. Ao total foram cinco mostras cinematográficas que discutiram diversos temas, Master Classes, Webinários e o podcast que continuará nesta nova edição.

Programação da Mostra de Cinema Nortista:

A Benzedeira (15min.) – Dir. Wallace Abreu

Antigamente não existia dia (19min.) – Dir. Adriano Barroso

Espátula e Bisturi (07min.) – Dir. Adrianna Oliveira

Espírito que caminha (19min.) – Dir. Gabriela Barreto Daldegan

Kiteyã Toalet Makurap – Nosso Conhecimento Makurap (32min.) – Dir. Roseline Mezacasa e Povo Makurap

Mulheres de Mamirauá (40min.) – Dir. Jorane Castro

Ópera Cabocla (27min.) – Dir. Adriano Barroso

Os Karipuna do Uaça (22min.) – Dir. Coletivo Karipuna de Audiovisual

Os Galibi-Marworno (21min.) – Dir. Coletivo Galibi-Marworno de Audiovisual

Pedaços de Pássaros (19min.) – Dir. Andrei Miralha e Marcílio Costa

Ribeirinhos do Asfalto (25min.) – Dir. Jorane Castro

Romana (24min.) – Dir. Helen Lopes

Transamazônia (75min.) – Dir. Mea Borbach, Débora Macdowell e Renata Tay

Utopia (15min.) – Dir. Rayane de Almeida

Sobre o projeto

Iniciativa realizada pelo curso de Cinema e Audiovisual do Departamento de Comunicação Social (DCOS) da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe (PROEX) e o Cinema Vitória (Funcap/SE), o Projeto UFS | Cine Vitória Online é coordenado pela professora Danielle de Noronha e conta com a participação dos professores Cesar Castanha e Diogo Velasco e de alunas e alunos dos cursos de Cinema e Audiovisual, Design, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. A proposta visa a propagação da cultura audiovisual no estado e o aumento do acesso a filmes nacionais e internacionais, clássicos e contemporâneos, produções universitárias, locais, etc. A programação das ações realizadas está disponível no link: https://linktr.ee/ufscinevitoria

