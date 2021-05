São João de Estância começa nesta segunda-feira com Salva Junina









Estância não se faz de rogada, faz o enfrentamento à pandemia e, simultaneamente, mantém em dia os seus compromissos e nesse curso do tempo se veste da emoção e do pertencimento para festejar sua festa maior, São João, sem festa presencial, mas no formato virtual, “o forró vai comer no centro”, como é dito no popular.

Tudo está preparado para este Dia da Salva, evento que marca a introdução dos festejos do mês de junho. E para isso está preparada a programação de hoje (31) com Fabinho do Acordeon, Thyta Barão, Baile da Vila, Flávio e Lainy Play nas antigas. Transmissão a partir das 18 horas pelo Facebook da prefeitura (https://youtu. be/mzV37yH8z74).

O prefeito Gilson Andrade tem trabalhado para manter a acesa a chama da maior manifestação cultural da cidade. Mesmo em tempos pandêmicos, o compromisso de alegrar os corações estancianos não é deixado de lado. Está no menu dos festejos três lives: dia 31 de maio, dia 23 de junho e dia 28. A Gestão Municipal dá oportunidade aos nossos artistas e estes estão com repertórios atualizados para fazer o forrobodó dos amantes da cultura junina.

Fermentando a paixão pelo São João, o sol desta manhã de segunda-feira, 31, abriu-se ao som da Alvorada Junina, animada com trio de forró, transportado pelo trenzinho da alegria que saiu do Bairro Cidade Nova, ao amanhecer, espargindo alegrias pelas ruas do centro da cidade. “Uma Tradição contida em nossos corações e que não se apaga” salienta a secretária da Cultura, Lidiane Nobre.

Ainda na manhã de hoje, o prefeito Gilson Andrade, o vice-prefeito André Graça e o vigário Nivaldo Soares, como de tradição no dia 31, fizeram o hasteamento das bandeiras dos santos juninos, na Praça defronte da Catedral.

Salva Virtual de Estância abre oficialmente os festejos juninos em Sergipe.

