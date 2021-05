‘Sempre mais Tradição’: RioMar Shopping celebra o São João com espaços interativos









31/05/21 - 14:29:39

Durante o mês de junho, Praça de Eventos Rio recebe réplica do Mercado Central de Aracaju e se transforma em um charmoso arraial para as famílias curtirem as emoções do ciclo junino

Uma das datas comemorativas mais aguardadas e festejadas pelo sergipano, o São João chega, neste ano de 2021, com ares de nostalgia e resgate de lembranças. Afinal, ainda não é possível reunir os amigos em volta da fogueira para dançar e se deliciar com as comidas típicas desta época do ano.

Buscando proporcionar uma celebração segura para toda a família, o RioMar Shopping brinda crianças, jovens e adultos com o ‘São João, Sempre mais Tradição’ e convida a todos a reviverem a alegria do ciclo junino. No dia 1º de junho, a Praça de Eventos Rio recebe uma réplica do Mercado Central de Aracaju e transforma-se em um charmoso arraial para as famílias manterem vivas as nossas heranças culturais. O acesso será gratuito.

‘Sempre mais Tradição’

Até o dia 30 de junho, o público terá a oportunidade de curtir um ambiente lúdico, com direito a réplica do Monumento do Relógio e repleto de atrações alusivas às festividades dos santos juninos: Santo Antônio, São João e São Pedro.

No Carrossel das Tradições, o visitante será convidado a apreciar e se emocionar com ícones da cultura sergipana como o barco de fogo, a quadrilha junina, as comidas típicas e muito mais. Com cenografia é inspirada no ‘Carrossel do Tobias’, que divertiu as famílias aracajuanas entre os anos de 1900 a 1980, o passeio será conduzido por recursos audiovisuais e interatividade.

Exaltando os talentos da terra, mostra de artesanato e barraquinhas com comidas típicas assinadas pela Pandoro levarão ainda mais beleza e sabor ao charmoso mercado.

E como junho é o mês dos namorados, o RioMar Shopping brinda os casais com o ‘Cantinho dos Apaixonados’. Além de garantirem cliques divertidos e cheios de amor nos espaços instagramáveis inspirados na Barraca do Beijo e outras tradições juninas, os visitantes terão a oportunidade de fazer um pedido ao Santo Antônio – conhecido popularmente como santo casamenteiro – e de conferir opções de presentes para mimar o grande amor.

‘São João, Sempre mais Tradição’

O quê? Ambiente temático e interativo inspirado no Mercado Central de Aracaju e na cultura sergipana, com atrações juninas para toda a família como ‘Carrossel das Tradições’, mostra de artesanato, barraquinhas com comidas típicas e ‘Cantinho dos Apaixonados’.

Quando? De 1º a 30 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Rio do RioMar Shopping localizado na Avenida Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Fonte e foto assessoria