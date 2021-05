SES desenvolve ações de capacitação, prevenção e tratamento do tabagismo









31/05/21 - 09:20:49

A Secretaria de Estado da Saúde Sergipe (SES) juntamente com o INCA/MS/SES/SMS, a Diretoria de Atenção Integral à Saúde, a Coordenação Estadual de Atenção Primária à Saúde e a Gerência de Crônicas e Promoção à Saúde, desenvolveu nos meses de abril e maio, de forma online, duas capacitações para os técnicos dos municípios sobre ações de prevenção e tratamento do tabagismo.

A primeira etapa da capacitação teve como tema “Módulo do Tratamento do Tabagismo”, nos dias 14 e 15 de abril, para os profissionais inscritos pelos municípios das Secretarias Municipais de Saúde. A segunda etapa com o tema “Prevenção a Iniciação do Tabagismo e Produtos Derivados de Tabaco para Crianças, Adolescentes e Jovens/PSE”, aconteceu no dia 4 de maio, para os profissionais de educação durante todo o dia com o INCA/MS/SES e municípios inscritos.

A Referência Técnica do Programa do Tabagismo (SES/GECPS/CEAPS/DAPS), Ivete Oliveira Góis, explica que o Tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base do tabaco.

“Nos mercados nacional e internacional, há uma variedade de itens derivados de tabaco que podem ser usados de várias formas: fumado, inalado, aspirado, mascado ou absorvido pela mucosa oral. Todos contém nicotina, causa dependência e aumentam o risco de contrair doenças crônicas não transmissíveis. No Brasil, a forma predominante do uso do tabaco é o fumado”, relata Ivete

As ações desenvolvidas pelas SES tem a finalidade de ampliar a conscientização sobre o uso do tabaco e as consequências que derivam dele. O Dia Mundial Sem Tabaco é lembrado anualmente em 31 de maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para servir de alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao Tabagismo.

Em tempos de Covid-19, o debate acerca do assunto torna-se cada vez mais importante, pois, os perigos ficam mais latentes para quem é fumante. Esse ano, o tema escolhido para a disseminação da campanha no Brasil é “Comprometa-se a Parar de Fumar durante a pandemia da COVID-19”.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) anualmente promove e articula uma comemoração nacional acerca do tema com as secretarias estaduais e municipais de saúde e de educação dos 26 estados e Distrito Federal e com outros setores do Ministério da Saúde e do Governo Federal que integram a Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Controle do Tabaco. A Secretaria de Estado da Saúde orienta aos municípios sergipanos que se engajem e também realizem ações educativas em em alusão a essa data.

Fonte e foto SES