Sidney Araújo é reconduzido à presidência do Estanciano Esporte Clube









31/05/21 - 13:25:10

Na manhã deste domingo, 30, na sede do Estanciano Esporte Clube, localizada no bairro Alagoas, aconteceu a eleição para a escolha da nova diretoria do Estanciano Esporte Clube, com as presenças dos filiados.

O nome de Sidney Araújo foi reconduzido à presidência do “Canarinho do Piauytinga”, como também o do radialista Araújo Júnior, como vice-presidente, para mais quatro anos no comando do Estanciano.

No dia 14 de junho deste ano, o Estanciano Esporte Clube, que nasceu em 1956, fará 65 anos de fundação, um clube que surgiu dos esforços de muitos desportistas abnegados, que ficou conhecido como o “Time da Boa Viagem”, por sua sede e seu campo localizarem-se na Rua Boa Viagem (hoje Monsenhor Santiago).

Fazem parte dos conselhos Deliberativo e Fiscal: Nadjo Lisboa (Presidente), Magno de Jesus, Augusto Santos, Alcinando Andrade , José Cláudio, entre outros.

Vale dizer, que o edital para a convocação da eleição do EEC, foi publicado no Jornal do Dia (Aracaju), conforme orientação da Federação Sergipana de Futebol (FSF), que pede para a publicação ser em jornal de grande circulação no Estado.

Fonte A Tribuna Cultural