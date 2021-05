Vereadora acompanha reabertura do Nestor Piva e apoio aos profissionais e familiares das vítimas









31/05/21 - 11:39:54

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) esteve, na noite do domingo, 30, no Hospital Municipal Nestor Piva, na Zona Norte da capital, para acompanhar a retomada dos atendimentos clínico, cirúrgico, ortopédico e de Covid-19 que haviam sido suspensos após um princípio de incêndio que ocorreu na última sexta-feira, 28. A parlamentar verificou a situação da Unidade e conversou com a direção e profissionais.

“Viemos reforçar nosso apoio e gratidão aos profissionais para que tenham força e sigam atuando com todo empenho no enfrentamento à Covid-19. Os sergipanos ficaram muito tristes com o que ocorreu, por isso é importante que as homenagens sejam prestadas a estes abnegados que vem atuando na linha de frente e fazendo a diferença no combate à pandemia, são verdadeiros heróis”, salientou.

A vereadora também manifestou apoio e solidariedade aos familiares das quatro pacientes que evoluíram a óbito após serem retiradas às pressas da unidade por conta do incêndio. “Ainda em luto pelas quatro vítimas. Acredito que este é o momento de recomeçar, de trabalhar e buscar uma saúde de qualidade para todos”, ressaltou.

Ala da Covid

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde, a ala atingida pelo incêndio permanece isolada. Por conta disso, na área exclusiva para pacientes com covid-19, o atendimento será retomado no container, que foi realocado para a área do fundo da Unidade e terá estabilização com cinco leitos, nove de enfermaria e área de observação.

Assessoria de Comunicação