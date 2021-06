CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ARACAJU ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVOS VOLUNTÁRIOS









01/06/21 - 16:12:27

O Centro de Valorização da Vida (CVV) Aracaju realizará um curso de capacitação para formação de novos voluntários. O Processo Seletivo 2021 terá início no dia 12 de junho das 8h às 12h e terá continuidade por 4 sábados, das 8h às 16h até o dia 10 de julho, de forma on line via Google Meet.

Esta seleção é composta por um curso que tem o objetivo de

capacitar pessoas para serem novos voluntários do CVV em Aracaju-SE de modo a ampliar o trabalho de prevenção do suicídio e valorização da vida.

O único requisito do curso, que é gratuito, é ter disponibilidade para participar de forma on line durante todos os encontros e ser maior de 18 anos.

Para mais informações ligar para (79) 99945-0506 ou visitar o instagram do CVV Aracaju: @cvvaju. O link de inscrição estará disponível até o dia 10 de julho: https://forms.gle/XXV2L2bC4AUgsDdn9

O serviço do CVV

O Centro de Valorização Da Vida (CVV) é uma instituição que existe há mais de 60 anos no Brasil e que oferece apoio amocional às pessoas, atuando na prevenção do suicídio através do telefone 188. A partir do site nacional (cvv.org.br) também é possível conversar com um voluntário por e-mail ou chat com total sigilo e de forma gratuita.

Erna Barros – coordenadora do CVV em Aracaju Aracaju abre inscrições para novos voluntários