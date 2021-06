Conselheiro Carlos Alberto Sobral é recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa









01/06/21 - 06:14:15

O conselheiro Carlos Alberto Sobral deu seguimento nesta segunda-feira, 31, às visitas que tem feito a instituições públicas às vésperas de sua aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). Desta vez, ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo.

“Fiz questão de me despedir de todas as instituições e personagens da vida pública sergipana que fizeram parte da minha trajetória e isso me trouxe até a Assembleia Legislativa”, comentou o conselheiro, destacando o bom relacionamento institucional que mantém com o presidente da Alese: “Desde a época da sua gestão como prefeito do município de Itabaiana, sempre mantivemos uma boa relação”.

Para o deputado Luciano Bispo, é “lamentável” que a legislação vigente faça com que o conselheiro Carlos Alberto tenha que se aposentar no dia 24 do próximo mês de julho, quando completará 75 anos.

Por DICOM/TCE