CUT: QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS MORTES NO INCÊNDIO DO HOSPITAL NESTOR PIVA?









01/06/21 - 05:51:07

A Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) manifesta seu pesar pela morte dos pacientes internados na Ala Covid, no Hospital Nestor Piva, e que foram vítimas fatais do incêndio que aconteceu na manhã da sexta-feira, dia 28 de maio.

A CUT manifesta solidariedade às famílias dos demais pacientes que estavam internados, sobreviveram ao incêndio e continuam lutando pela vida, após terem sido transferidos para hospitais da rede pública e privada de Sergipe.

Diante desta tragédia, a CUT expressa também a sua indignação devido ao recente processo de privatização na gestão do Hospital Nestor Piva, administrado pela Prefeitura de Aracaju numa parceria do setor público com o privado.

Já são várias catástrofes no Brasil mostrando que, na realidade, o setor privado não é tão eficiente como parece ser na propaganda.

A CUT vai cobrar a apuração e a punição aos verdadeiros culpados. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas podemos dizer que a população é quem paga pela precarização do serviço de saúde.

Mais uma vez a CUT reafirma a posição contrária a toda e qualquer forma de privatização da saúde, da educação e de qualquer outro setor público. Por isso lutamos contra a Reforma Administrativa, que pretende entregar todo o serviço público à iniciativa privada.

Direção Estadual da CUT Sergipe