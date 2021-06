DEPUTADO GEORGEO PASSOS PEDE APURAÇÃO DO INCÊNDIO NO HOSPITAL NESTOR PIVA









01/06/21 - 13:52:04

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta terça-feira, 1º de junho, para cobrar, no mínimo, uma conduta do Corpo de Bombeiros Militar, com relação ao incêndio ocorrido no último dia 28 de maio que atingiu a Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, onde cinco pessoas foram a óbitos.

“Venho a tribuna para falar sobre a questão envolvendo o Hospital Nestor Piva, hoje já são cinco vidas perdidas no incêndio. O momento requer prudência, cautela, mas não podemos deixar de acompanhar, mesmo sendo uma unidade municipal. Temos uma legislação aprovada, há um tempo, pela Casa que trata da questão de combate a incêndio, dizendo inclusive, os responsáveis pela liberação de alvarás, planos de contingência e combate a incêndio. No mínimo, temos que cobrar uma conduta do órgão, Sabemos do número elevado de pessoas que precisam de atendimento e do esforço de está sempre ampliando, mas, precisamos de uma apuração rigorosa e séria pelos órgão competentes”, colocou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira