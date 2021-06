Deputado Luciano Bispo destaca lei sobre Educação Mais Conectada









01/06/21 - 12:36:11

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo participou na manhã desta terça-feira, 1º, da sanção da Lei nº 125/2021, sobre efetividade do programa Educação Mais Conectada – Estude em Casa. A solenidade aconteceu no auditório da Biblioteca Epiphanio Dória, em Aracaju. Cerca de 7 mil e 500 professores serão contemplados com equipamentos visando facilitar as aulas através da Internet. Cada um receberá 5 mil reais para adquirir os equipamentos, além de 70 reais para o pagamento de dados móveis.

A lei foi aprovada na Alese por unanimidade e de acordo com o presidente Luciano Bispo, os investimentos vão beneficiar muito o setor da Educação em Sergipe. “Os deputados aprovaram o Projeto de Lei do Executivo de forma rápida, marcando um ponto favorável à Educação, qualificando os professores através da aquisição de equipamentos com o objetivo de facilitar as aulas on-line durante a pandemia da Covid-19”, destaca.

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e Cultura (Seduc), Josué dos Passos Subrinho ressaltou que a lei que cria o programa Educação Mais Conectada, dando condições aos professores a terem acesso a equipamentos de informática, além do custeio de pacotes de Internet.

“Com isso, será melhorada a comunicação dos professores com os nossos estudantes, portanto dará outro patamar de qualidade na prática do ensino”, observa acrescentando que os professores estavam utilizando recursos próprios para manter a comunicação ou através do portal Estude em Casa com os conteúdos da Educação Básica.

Familiarização

Josué Modesto acrescentou que uma das conquistas com o momento lamentável da pandemia, foi a familiarização com a tecnologia principalmente pelos professores.

“Eles se familiarizaram rapidamente com os novos meios e isso é uma conquista, apesar de não substituir as aulas presenciais em que o convívio dos alunos nas escolas com os colegas e os professores é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. Dizíamos que os professores eram analógicos e os estudantes digitais. Houve uma certa aproximação e os professores até com a ajuda dos estudantes começaram a se aproximar dessa cultura digital, facilitando de forma significativa essa comunicação”, afirma parabenizando os profissionais da Educação pela dedicação e agradecendo ao presidente Luciano Bispo e demais deputados pela aprovação desse e de outros projetos na Alese.

Nova maneira

O governador Belivaldo Chagas falou sobre a importância da sanção da lei aprovada na Assembleia Legislativa, para que os educadores tenham uma nova maneira de agir e de ser.

“Infelizmente na falta das condições para as aulas presenciais devido a essa problemática relacionada à pandemia, a gente precisou agilizar esse processo de modalidade de aulas, de conteúdo pedagógico. Para tanto, a Secretaria de Educação e Cultura vem se preparando, desde a aquisição de equipamentos para os laboratórios das escolas como também investindo em tecnologia. O conteúdo pedagógico vem sendo transmitido por canais de tv; aplicativos colocados a disposição de alunos e professores e agora investimentos para que 7 mil e 500 professores, além de recursos financeiros para pagar a Internet, facilitando o encaminhamento de conteúdo aos alunos”, informa.

Projeto

O Projeto de Lei nº 125/2021 tem por finalidade garantir a efetiva continuidade do Programa de Inovação Educação Mais Conectada no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura, instituindo ajuda de custo e o Auxílio Internet para os professores do quadro efetivo da rede estadual de ensino, enquanto durar a pandemia da Covid-19.

A ação irá direcionar o valor de 5 mil reais em parcela única para a aquisição de equipamentos novos de informática ou dispositivos móveis e acessórios, além de 70 reais mensais para a contratação de dados móveis.

Evento aconteceu na Biblioteca Epiphanio Dória

Com o projeto, o Governo do Estado investirá o valor estimado de 47.544.630,00, beneficiando 7.511 professores. Os valores serão creditados na conta bancária dos beneficiários elegíveis.

O evento contou com a participação da vice-governadora Eliane Aquino, coordenadores de escolas e servidores da Secretaria da Educação.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza