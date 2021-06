Deputado Talysson de Valmir cobra reestruturação de rodovias









01/06/21 - 14:04:09

De forma remota, o deputado estadual Talysson de Valmir (PL), ocupou espaço na Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta terça-feira, 1º de junho, para parabenizar o governador Belivaldo Chagas com relação a rodovia estadual SE-170, que liga Lagarto ao município de Campo do Brito, passando por São Domingos, que passará por uma obra de reconstrução, e cobrar inclusão da reestruturação do trecho Itabaiana a Campo do Brito/Campo do Brito a Macambira.

“Como representante do Agreste sergipano quero pedir a inclusão desse trecho que está deteriorado e tem prejudicado as empresas locais e moradores dos loteamentos. Ali, o trânsito é intenso e na minha opinião, iniciando por Itabaiana, o Governo contemplará quatro municípios como Itabaiana, Campo do Brito, Macambira e São Domingos. Inclusive, acredito que esse trecho está bem mais danificado que o trecho Lagarto/Itabaiana”, justificou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira