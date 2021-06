Eduardo Lima defende inclusão de Muay Thai nas aulas de Educação Física, em escolas de Aracaju









01/06/21 - 09:27:09

A proposta ainda está em fase de análise e foi tema de uma reunião, entre o vereador Eduardo Lima (Republicanos) e o presidente da Federação Sergipana de Muay Thai, professor Anderson Canela. A ideia é incluir a arte marcial na grade curricular das escolas municipais e usar a luta como ferramenta de inclusão social. Segundo o parlamentar, a discussão do assunto ainda está bem prematura, “mas vale a pena divulgar para conseguir apoio e trazer professores e pedagogos para esse debate”. Ainda de acordo com o parlamentar, “a ideia não é incentivar a violência, mas extrair desse esporte o que há de melhor que é a disciplina, o respeito e a concentração”, argumentou o vereador.

A inclusão do Muay Thai como parte das aulas de educação física é algo defendido em outras cidades brasileiras e já foi tema de estudos na Universidade Federal do Espírito Santo, no Instituto Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Todas as pesquisas trazem em comum os benefícios que essa arte marcial pode proporcionar para os alunos, como promoção do desenvolvimento físico, emocional e social.

Para Eduardo Lima, essas pesquisas já trazem uma base teórica para legitimar o projeto que deve ser apresentado na Câmara Municipal de Aracaju este ano. Ainda segundo o parlamentar, “será uma oportunidade de formar novos atletas, que vão levar o nome de Aracaju bem longe por meio do esporte e das conquistas”, concluiu.

Por Valéria Sanatana