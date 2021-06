Escolha feita pela TV Sergipe para São João do Nordeste é questionado por vereador









01/06/21 - 13:29:02

Na manhã desta terça-feira, 1, durante o Pequeno Expediente em sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Isac (PDT) expressou seus questionamentos quanto à decisão tomada pela TV Sergipe em indicar o artista Deivinho Novaes para representar o estado no São João do Nordeste, exibido nacionalmente pela Rede Globo.

De acordo com o vereador, “a TV Sergipe tê-lo usado como referência para o forró assustou boa parte da população sergipana, tendo em vista que não é uma área em que ele trabalha”. Nesse sentido, Isac não questionou a capacidade profissional de Deivinho, mas se a simbologia trazida junto com ele é a melhor para representar o forró sergipano, frente à outros nomes mais adequados ao estilo musical, como Amorosa. “Um estado que não tem as devidas referências, é um estado que não guarda devidamente a sua cultura”, criticou o vereador.

Além disso, em referência ao anúncio feito pela Conmebol de que o Brasil sediará a Copa América, Isac criticou a postura do governo federal, condescendente à realização do evento no país. “ O evento foi aceito no momento em que o Brasil está, percentualmente, como um dos países que mais se morre por Covid-19”, pontuou o vereador.

Foto assessoria

Por Dienes Celestino