ESTÂNCIA: VENDEDORES DE ROUPAS NA FEIRA LIVRE ESTÃO SEM VENDER AOS SÁBADOS









01/06/21 - 15:38:27

Os vendedores de confecções e de outras mercadorias ligadas à roupas, calçados, que são vendidas nas bancas instaladas na feira livre da cidade de Estância, estão sem entender e ao mesmo tempo revoltados e injustiçados, pela determinação e decisão da prefeitura, através de sua Secretaria Municipal de Urbanismo, que segundo eles, está impedindo que eles vendam aos sábados, (que são dias melhores de feira e consequentemente de geração de emprego e renda para o município) por conta da aglomeração.

Lamentavelmente está faltando melhor diálogo por parte da Secretaria Municipal de Urbanismo para com os vendedores das bancas que ficam no interior da feira livre. “Nós estamos no prejuízo porque a feira melhor de Estância é aos sábados”, disse uma vendedora.

O que se tem observado são as lojas de confecções, de calçados e outras utilidades abrindo normalmente (são serviços essenciais?) e as bancas sem funcionar aos sábados, gerando enormes prejuízos para os seus proprietários. “Toda semana a gente tem que conseguir dinheiro para pagar ao pessoal que monta e desmonta as nossas bancas e também para comprar novas mercadorias para vender e sustentar nossas famílias e com essa atitude da prefeitura fica difícil”, lamentou a vendedora Rosália.

Não se pode entender, é que somente as bancas de roupas provocam aglomerações e as lojas não aglomeram? “Aos sábados a gente não trabalha porque dizem que nós estamos aglomerando”, lembrou outra vendedora que não quis se identificar.

Foi anunciado na tarde desta terça-feira, 1, pelo repórter Adriano, que o representante da Secretaria Municipal de Urbanismo, Renato, estaria se reunindo com os vendedores que estão sendo injustiçados e prejudicados para resolver essa situação, porém, ele teve que viajar e tudo leva a crer, amanhã estará se reunindo com os prejudicados por essa tal decisão.

Por Magno de Jesus – A Tribuna Cultura