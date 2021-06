Fanese inicia programação da Semana do Meio Ambiente em Sergipe









01/06/21 - 06:00:16

A Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese) iniciou nesta segunda-feira (31), a programação da Semana do Meio Ambiente que neste ano está sendo realizada de forma virtual através do canal do Youtube da instituição.

A programação segue até quarta-feira (2) e as inscrições que são gratuitas estão abertas e podem ser feitas através do Sympla no endereço https://www.sympla.com.br/semana-do-meio-ambiente__1232110.

As palestras são realizadas a partir das 19h e a abertura contou com o Professor Edson Oliveira (Mestre em desenvolvimento e Meio Ambiente), que ministrou ‘As Queimadas na Amazônia e seus reflexos nas mudanças climáticas’.

O evento segue nesta terça-feira (2) com palestra dos Professores Felipe Arruda e Rony Almeida com o tema ‘Como o desmatamento e outros Distúrbios Ambientais podem afetar as formigas’.

E na quarta-feira (2), a programação será encerrada pelo professor Luiz Carlos Oliveira que vai palestrar sobre ‘Os retratos de uma Crise socioambiental’.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro