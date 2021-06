Governo de Sergipe planeja ações promocionais com a Gol Linhas Aéreas









A reunião abordou o planejamento de ações promocionais para a alta temporada do segundo semestre de 2021.

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, reuniu-se na tarde desta segunda-feira (31), com executivos da companhia aérea Gol, para tratar de ações promocionais em parceria.

O diálogo está sendo possível, graças a atuação do Governador Belivaldo Chagas, que renovou o convênio com as empresas aéreas, que reduz a alíquota de ICMS do querosene de aviação para as companhias que trouxerem novos voos.

A partir disso, a secretaria tabulou negociações junto às empresas do setor aéreo, e nesta reunião com os executivos, Ciro Camargo, gerente da Gol na América Latina e Mateus Gribel Trevizani, analista de comunicação, responsável pela organização, veiculação e estratégia de marketing, em que abordou o planejamento de ações promocionais para o segundo semestre de 2021.

Foi definido que, em 20 dias, será desenhado um plano de ação e que após isso haverá uma nova reunião para estabelecer o cronograma dessas ações promocionais que vão desde a promoção de famtour, press trip ações com influenciadores digitais que têm contratos com a Gol, até a divulgação do Destino Sergipe nos canais de comunicação oficiais da companhia, e em demais mídias que a mesma possui parcerias.

De acordo com o secretário de Turismo, Sales Neto, as ações promocionais darão muita ênfase ao maior diferencial que o Estado de Sergipe tem, que são os Cânions de Xingó – que será o carro chefe – sem deixar de divulgar também os produtos de sol e mar, e o turismo ecológico, muito em voga em tempos de pandemia.

“Nós estamos focados em promover o destino, entendendo que esse é um momento de muita dificuldade por conta da pandemia. É preciso acertar a mão e dosar o momento certo de se recuar e de se fazer. Estamos com a mão no pulso para não perder o momento certo e deixar passar o trem da história, pois concorremos com outros destinos. É uma questão que leva em conta a preservação de vidas por um lado, e tem a questão mercadológica do setor econômico do turismo, de outro, e tudo é muito sensível” disse o secretário.

