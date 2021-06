Hemose inicia campanha ‘Junho Vermelho’ com abertura de posto de coleta









01/06/21 - 15:07:56

Nesta quarta-feira, 2, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) iniciou as atividades para coleta de sangue, no posto instalado no primeiro piso do Shopping Riomar. A iniciativa integra as ações destinadas à campanha Junho Vermelho com o tema: Doação e Solidariedade: “A sua atitude é essencial para salvar vidas”.

A doação no shopping funciona em horários alterados de terça a quinta, das 13h às 16h e na sexta, das 10h às 16h. Além de promover a importância da doação de sangue como um ato contínuo, a campanha reforça que em períodos de agravos de saúde pública, desastres naturais e festas com feriados prolongados, a prática do gesto voluntário e altruísta do doador é vital para o atendimento de pacientes na rede hospitalar.

De acordo com a diretora Geral da Fundação Parreira Horta, Luciana Déda, a instituição trabalha intensamente para buscar parcerias na realização das coletas externas para elevar os estoques de sangue. “Quero aproveitar para agradecer os doadores que no dia 14 de junho, celebramos o Dia Mundial do Doador de Sangue, a Polícia Militar de Sergipe, pela parceria com a coleta no shopping e convidar os doadores para continuar colaborando com o serviço”, destaca a gestora.

Conforme a gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro, Rozeli Dantas, a programação da campanha Junho Vermelho conta com a adesão dos grupos fidelizados. “Por causa da pandemia precisamos cumprir os protocolos sanitários, evitar aglomerações e manter o distanciamento social, por isso as nossas ações estão direcionadas para mostrar que a atitude do doador é fundamental para manter os estoques e o atendimento de pacientes nos hospitais”, explica.

A assistente social informa que a celebração do Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de Junho, também alerta para a necessidade da manutenção dos estoques de sangue nos períodos de festas, a exemplo do São João e São Pedro. “Por causa da pandemia não teremos as comemorações dos festejos juninos, tradição dos estados do nordeste. Porém, diante da mudança de rotina das pessoas os estoques acumulam baixas desde o início do ano, por isso, é importante reforçar que a doação de sangue não pode parar”, salienta Rozeli.

Dados

Segundo estatísticas do sistema Hemovida, de janeiro a maio o Hemose registrou 11.652 atendimentos e 9.039 doações de sangue, com uma média de 84 doações ao dia. Nesse mesmo período observou-se que 61,2%% das doações foram realizadas por homens e 38,8 %, por mulheres. Desse total geral das doações, 49,1% foram de reposição, 41% doações voluntárias, realizadas por doadores fidelizados e 9,8% doadores convocados e de campanhas.

Serviço

Estão aptos a doar sangue candidatos em bom estado de saúde, idade entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 quilos. Menor de 18 anos somente com termo de autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, com foto, válido em todo território nacional. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto SES